Германия прегази Русия за едно полувреме (видео)

Германия срази Русия с 3:0 в контрола, играна в Лайпциг. Льорой Сане, който остана извън състава за Мондиал 2018, отбеляза дебютния си гол за Бундестима, а още до почивката Никлас Зюле и Серж Гнабри нокаутираха руснаците. През втората част домакините подходиха лежерно и пропуснаха да запишат още по-изразителен успех.



Йоахим Льов заложи на върха на атаката на любимеца на местните фенове Тимо Вернер. По фланговете нападаха Сане и Серж Гнабри, а в средата на терена действаха Йошуа Кимих и Кай Хавертц. Матс Хюмелс, Леон Горетцка, Томас Мюлер и Марко Ройс останаха сред резервите.

Дебют за Русия направи натурализирният бразилец Ари, а в състава на Станислав Черчесов присъстваха двама футболисти, които преди това са играли за Германия - Константин Рауш и Роман Нойщедтер. Капитанската лента пък бе поверена на автора на първия гол на Мондиал 2018 - Юрий Газинский.

Макар и неофициален, мачът беше важен за Бундестима, който спечели само веднъж в 4 срещи след провала на световните финали. Домакините бързо стигнаха до гол, а негов автор стана намиращият се в блестяща форма Сане. Крилото на Манчестър Сити получи пас в малкото наказателно поле от Гнабри и с лекота преодоля Андрей Луньов.

