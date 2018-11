Световен футбол Атланта Юнайтед поставя рекорд след рекорд 15 ноември 2018 | 19:54 - Обновена 0 0 0 0 5

tlanta faithful.

lways rowdy.

lways proud. pic.twitter.com/hRQNXefzGu — Atlanta United FC (@ATLUTD) 14 ноември 2018 г.

Това огромно посещение изглежда като истинска аномалия за отбор, който играе за втора година в МЛС. Публиката, събрала се на стадиона в неделя, спомогна за отчитането на 1 млн. продадени билети през сезона за Атланта. Този прецедент нареди Атланта Юнайтед на първо място при отборите с най-добър дебют в професионалния американски футбол. Ето го и простото обяснение защо отборът на Атланта притежава най-скъпият тим на стойност 330 млн. долара.



That Miggy free kick though pic.twitter.com/3VW3SjyOZm — Atlanta United FC (@ATLUTD) 14 ноември 2018 г.

Дълго време цифрите показваха, че отборът на Сиатъл е водач по посещение от феновете. Тимът достигна над 40 хил. души средно на мач през последните седем години. Нито един друг отбор не бе достигал до кота 33 хил. Това обаче приключи с появата на Атланта. През последния сезон средната посещаемост на мачовете на Атланта бе 48 200 души, а през тази година тя удари 50 000 зрители средно на мач. Само за две години Атланта достигна върха в МЛС и вече взе участие в осемте срещи с най-добри средни посещения.

"Miles was one of our best players tonight"



Big praise from Tata for @_milesrobinson_ on Sunday!



RT to show #12 some love pic.twitter.com/9KqmPDvoJZ — Atlanta United FC (@ATLUTD) 14 ноември 2018 г.

Подобна популярност зависи много и от продажбата на билети. През изминалата година Атланта донесе 1/4 от продажбите на рекламни стоки в онлайн сайт на МЛС. Този сезон фланелките на двете големи звезди на отбора Джоузеф Мартинес и Мигел Алмирон можеха да отчетат най-големи продажби, ако Златан Ибрахимович, Карлос Вела и Уейн Рууни не бяха поели към първенството на Америка. Петима футболисти на Атланта попаднаха в Топ 25 на играчите с най-продавани фланелки в първенството. "One of the greatest team debuts in American pro sports history"#ATLUTD tops @Forbes list of most valuable MLS clubs



https://t.co/dfV5MiV3Oi pic.twitter.com/a5oh1KoKnt — Atlanta United FC (@ATLUTD) 14 ноември 2018 г. За сравнение трябва да вмъкнем, че нито един друг тим няма над трима свои футболисти в класацията. И на терена отборът надхвърли очакванията на човека, дал началото на този проект. Когато президентът на Атланта Дарън Ийлс дава интервю за Forbes преди дебюта на отбора си през миналия сезон, той е на мнение, че плейофите са труднопостижими. И все пак миналата година Атланта нямаше толкова големи проблеми да стъпи на голямата сцена след постижението на Сиатъл през 2009 година. Този сезон клубът се намира само на две точки от първото място, а след няколко седмици ще се изправи срещу първия Ню Йорк Ред Булс.

That new, new #WallpaperWednesday pic.twitter.com/lSLVLmXkaj — Atlanta United FC (@ATLUTD) 14 ноември 2018 г. През миналия сезон Атланта генерира приходи от 47 милиона долара, въпреки че играе повече от половината свои домакински срещи на стадион "Боби Дод". Тази година, на чисто новия стадион Mercedes-Benz, чиято стойност е 1.6 милиарда долара, се очаква Атланта да надмине приходите си. За разлика от другите американски клубове, залагащи на доказали се звезди по европейските терени като Ню Йорк Сити с Давид Вия и Орландо с Кака, Атланта залага на млади таланти, които имат потенциала да се превърнат в големи звезди. Отборът привлече Мартинес, Алмирон и Ектор Вилалба, които могат да бъдат продадени на сериозна печалба (към Алмирон има интерес от Висшата лига). No look pic.twitter.com/wDfME69U27 — Josef Martinez (@JosefMartinez17) 14 ноември 2018 г.

Отборът е сред трите най-скъпи клуба в МЛС заедно с ЛА Галакси (320 млн. долара) и Сеатъл (310 млн. долара). И тук трябва да отбележим, че досега Сиатъл никога не е пропускал плейофите през 10-годишното си присъствие в МЛС. През последните две години Сиатъл игра и два финала за Купата на МЛС, от които спечели един през 2016 година.

Congrats to Tata on being named 2018 @MLS Coach of the Year #UniteAndConquer pic.twitter.com/AU9XwnvDEw — MercedesBenzStadium (@MBStadium) 13 ноември 2018 г.

След сериозните подобрения във футбола в САЩ, средната стойност на клуб от МЛС е 240 млн. долара, което е със 7.6% ръст в сравнение с изминалата година. Тези изчисления са направени на базата на скорошни сделки и прогнози за индивидуалните потоци от приходи и разходи.



