Тийм ступа Нишикори и се надява Федерер да бъде разгромен

Австриецът Доминик Тийм постигна първа победа във Финалите на АТР в Лондон с награден фонд 8,5 милиона долара. Поставеният под номер 6 Тийм надделя над седмия в схемата Кей Нишикори с 6:1, 6:4 за 84 минути в срещата от последния кръг в група "Лейтън Хюит".



Австриецът стартира устремно и набързо поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той реализира единствен пробив в седмия гейм, което се оказа достатъчно.

Dominic Thiem beats Kei Nishikori 6-1 6-4 at the #ATPFinals



Nishikori OUT.



If Federer beats Anderson - 1. Federer 2. Anderson

If Anderson beats Federer in two sets - 1. Anderson 2. Games % between Federer & Thiem

If Anderson beats Federer in three sets - 1. Anderson 2. Federer