Тенис АТР и Тенис Австралия стартират нов отборен турнир - АТР Къп 15 ноември 2018 | 17:11 0 0 0 0 0 Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и Тенис Австралия стартират съвместно нов отборен турнир в началото на сезон 2020. Надпреварата "АТР Къп" ще се състои в три австралийски града, които ще бъдат определени по-късно, в периода 3-12 януари. В състезанието ще се включат 24 отбора, които ще бъдат разделени в шест групи от по четири тима. За последно в подобен формат се играеше на Световната отборна купа, която се провеждаше в германския град Дюселдорф от 1978 до 2012 година. Teams qualified for the ATP Cup if it was today:



Serbia

Spain

Switzerland

Argentina

Germany

South Africa

Croatia

Austria

Japan

USA

Russia

Italy

Great Britain

Greece

Canada

Bulgaria

Georgia

Belgium

South Korea

France

Australia

Hungary

Chile

Slovakia



First out

Portugal — José Morgado (@josemorgado) November 15, 2018

Организаторите на новия турнир се надяват да изкушат най-добрите тенисисти да се включат със сериозен награден фонд и доста точки за световната ранглиста, като победителите в надпреварата ще заработят 15 милиона долара и 750 точки. Във всеки един отбор може да бъдат включени максимум по петима състезатели, като победителите в отделните срещи ще бъдат определяни след изиграването на два сингъла и един мач на двойки. Only one nation can rule the world



The #ATPCup..........coming January 2020.



Which nation will you be backing? pic.twitter.com/JJcZQ1mxBf — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 15, 2018

1