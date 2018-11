Клубовете решиха: ВАР в Премиър лийг от следващия сезон

След днешното гласуване Премиър лийг трябва да подаде официална молба до ФИФА за разрешение технологията да бъде въведена през следващия сезон.

През септември УЕФА обяви, че ВАР ще бъде въведен и за мачовете от Шампионската лига през следващата кампания.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season



More: https://t.co/7quBY0hQ7f pic.twitter.com/HSBDrgXhQD