Григор Димитров тренира във фитнеса (видео)

Новият сезон 2019 в тениса още е далеч, но Григор Димитров вече започна подготовката си за него в резиденцията си в Монте Карло. Българинът пусна в социалните мрежи клипове и снимки от тренировките си във фитнеса под зоркото око на Себастиен Дюран, който отговаря за физическата му подготовка.

Засега е ясно, че Димитров ще започне кампанията си по традиция в Бризбън, като е потвърдил участие и на демо турнира FAST4. Преди дни той посети и академията на бившия си наставник Патрик Муратоглу.

Work again and again @GrigorDimitrov & Sebastien Durand #training #montecarlo pic.twitter.com/pJjbosbfbC