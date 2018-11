Манчестър Юнайтед изпълнява финансовите прогнози

Манчестър Юнайтед изпълнява предварителната прогноза за своите приходи, въпреки изиграването на по-малко мачове пред собствена публика. 20-кратните шампиони на Англия очакват приходи на стойност между 615 и 630 милиона лири преди плащане на данъците (между 175 и 190 милиона паунда) за сезон 2018-2019.

Ed Woodward gives Manchester United fans the message they want to hear #mufc https://t.co/SXPx4shxPI