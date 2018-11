Григор Димитров отново ще участва в демо турнира FAST4

Най-добрият български тенисист Григор Димитров потвърди участие в традиционния демонстративен турнир FAST4 в олимпийския парк в Сидни през януари 2019-а. В надпреварата са заявили, че ще се включат още Рафаел Надал и Ник Кирьос, както вероятно и други звезди на австралийския тенис.

В миналогодишното издание участваха още Александър Зверев, Кирьос и Лейтън Хюит, като именно него Димитров победи с 4:1, 4:2 в един от най-вълнуващите дуели на корта.

