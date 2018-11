Португалски колоездач наказан за четири години

Международният колоездачен съюз наложи четиригодишно наказание на португалския състезател Андре Кардосо заради допинг. Кардосо бе уличен в употреба на кръвния допинг ЕПО две седмици преди старта на Тур дьо Франс през 2017 година. 34-годишният португалец е завършвал в първите 20 на две от най-престижните обиколки на Италия и Испания и е участник на Олимпиадите в Пекин 2008 и Рио 2016.

