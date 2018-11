Треньорът на Григор и Мъри гледат заедно Финалите на АТР

Бившият №1 Анди Мъри и треньорът на Григор Димитров Даниел Валверду се появиха в зала „The O2“ в Лондон, за да гледат мача между Марин Чилич и Джон Иснър на Финалите на АТР. Пред техните погледи хърватинът записа победа с 6-7(2) 6-3 6-4.

Just like old times. Murray, Vallverd, Hutchins pic.twitter.com/gO5EmtvDXf