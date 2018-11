Ракетата се забавлява край зеленото сукно в Северна Ирландия

Рони О’Съливан бе обявил в социалните мрежи, че не се интересува от резултатите си в Откритото първенство на Северна Ирландия по снукър и дори може да играе през целия турнир само с лявата си ръка. Е, Ракетата не подходи чак толкова несериозно към мачовете си във второто събитие от веригата “Домашните нации”, но пък определено искаше да направи престоя си край зеленото сукно възможно най-забавен за самия него.

It isn't often you see @ronnieo147 hit the blue when breaking off...



Especially on the way down #NIOpen pic.twitter.com/vvKeYKFaXP