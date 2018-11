Тревоги в Питсбърг, Сидни Кросби не тренира

Сидни Кросби пропусна тренировка заради контузия, обяви треньорът на американския хокеен тим Питсбърг - Майк Съливан. Капитанът на "пингвините" не пропусна смяна на линиите и игра повече от 21 минути при загубата с 2:4 срещу Ню Джърси във вторник, но е получил травма и почива в сряда. 31-годишният нападател вкара осем гола и подаде за други 11 в 16 мача от началото на годината, но ще бъде под въпрос за следващите няколко двубоя на Питсбърг.

