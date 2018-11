НБА ЛеБрон Джеймс с нов рекорд в НБА, вече е пети във вечната ранглиста на реализаторите 15 ноември 2018 | 10:40 - Обновена 0 0 0 0 6



Джеймс измести Чембърлейн от петата позиция с кош 3:55 минути преди финалната сирена. Той завърши мача с рекордните за сезона 44 точки и вече има общо 31 425 в кариерата си, а Чембърлейн - 31 419.

ЛеБрон добави към статистиката си 10 борби и 9 асистенции и беше близо до 75-ия си "трипъл-дабъл" в кариерата.



Следващата цел пред Джеймс е да измести от четвъртото място във вечната ранглиста Майкъл Джордан, който има 32 292 точки.

В топ 3 на класацията са Карим Абдул-Джабар (38 387), Карл Малоун (36 928) и Коби Брайънт (33 643 точки).



Лейкърс постигна четвърта поредна победа, но лошата новина за тима е контузията на Ражон Рондо. Той получи фрактура на ръката и ще отсъства поне няколко седмици.

Деймиън Лилард се отличи с 31 точки, 11 асистенции и 8 борби, а Си Джей Макколъм добави 23 точки за Портланд.

За победителите Джавейл Макгий реализира 20 точки, а Брендън Инграм записа 17.



