Бейзбол Асът на НЙ Метс спря Шързър за трета поредна "Сай Йънг" 15 ноември 2018 | 09:43 0 0 0 0 0



30-годишният десничар на "гражданите" и 35-годишният десничар на столичани окупираха всички първи и втори места в анкетата на американската асоциация на бейзболните журналисти (BBWAA). От 30 участници във вота 29 посочиха Дегром първи, а Шързър втори, а последният размени местата им.



Straight deGromination.

@jdegrom19 is your 2018 NL Cy Young Award winner. pic.twitter.com/ca9v07uRiT — MLB (@MLB) November 14, 2018

"Искам да благодаря на журналистите за тази чест. Извънредно поласкан съм да спечеля наградата след някои други велики играчи на Метс като Том Сийвър, Дуайт Гудън и Ар Ей Дики. Специално искам да благодаря на моите съотборници, треньорите и семейството ми", коментира Дегром, който през изминалия сезон постигна само 10 победи, но пък фиксира най-ниския коефициент на средно допуснати точки за 9 ининга в цялата Висша лига – 1,70 ERA.



Трети в крайното подреждане на НЛ остана стартерът на Филаделфия Филис Аарън Нола, който бе поставен на трето място в 27 бюлетини, два пъти бе класиран четвърти и веднъж пети. По системата на точкуване 7-4-3-2-1 призовата тройка събра съответно 207, 123 и 86 т. Точки получиха още шестима питчери, посочени поне веднъж в гласуването.







В Американската лига "Сай Йънг" бе присъдена на аса на Тампа Бей Рейс Блейк Снел. 25-годишната изгряваща звезда на "лъчите" намери място в Топ 3 на всяка от 30-те анкетни карти – 17 първи, 11 втори и две трети места за общо 169 т.



"Наградата означава света за мен. Това е нещо, което исках да постигна тази година. Бях си го поставил като лична цел. Работих здраво и сега това означава всичко за мен", сподели Снел, взет от Тампа Бей под №52 в драфта през 2011 г.



#CyZilla.



Your 2018 AL Cy Young Award winner: Blake Snell. pic.twitter.com/iNlApwxdKe — MLB (@MLB) November 14, 2018

В практически първия си пълен сезон в Мейджър лийг през 2018 г. левичарят завърши като лидер по най-много победи (21) и по най-малък коефициент на батиране на съперника (.178) в цялата лига, а също и като №1 в АЛ по ERA – 1,89. Това са най-добрите показатели след геройствата на Педро Мартинес с Бостън Ред Сокс в края на ХХ век – 1,74 ERA и .167 батиране на противника през 2000 г.



Подгласници на Снел в анкетата станаха носителят на "Сай Йънг" за 2011 г. Джъстин Верландер (Хюстън Астрос) със 154 т. и двукратният победител (2014, 2107) Кори Клубър (Кливланд Индиънс) със 71 т. И тук гласове получиха общо деветима питчери.







Асът в ротацията на Ню Йорк Метс Джейкъб Дегром спечели наградата "Сай Йънг" за най-добър питчер в Националната лига на МЛБ през 2018 г. Трикратният носител от Вашингтон Нешънълс Макс Шързър (2013, 2016, 2017) финишира втори в гласуването и бе лишен от възможността да стане първият след члена на Залата на славата Ранди Джонсън (1999-2002), удостоен с приза в три поредни сезона.30-годишният десничар на "гражданите" и 35-годишният десничар на столичани окупираха всички първи и втори места в анкетата на американската асоциация на бейзболните журналисти (BBWAA). От 30 участници във вота 29 посочиха Дегром първи, а Шързър втори, а последният размени местата им."Искам да благодаря на журналистите за тази чест. Извънредно поласкан съм да спечеля наградата след някои други велики играчи на Метс като Том Сийвър, Дуайт Гудън и Ар Ей Дики. Специално искам да благодаря на моите съотборници, треньорите и семейството ми", коментира Дегром, който през изминалия сезон постигна само 10 победи, но пък фиксира най-ниския коефициент на средно допуснати точки за 9 ининга в цялата Висша лига – 1,70 ERA.Трети в крайното подреждане на НЛ остана стартерът на Филаделфия Филис Аарън Нола, който бе поставен на трето място в 27 бюлетини, два пъти бе класиран четвърти и веднъж пети. По системата на точкуване 7-4-3-2-1 призовата тройка събра съответно 207, 123 и 86 т. Точки получиха още шестима питчери, посочени поне веднъж в гласуването.В Американската лига "Сай Йънг" бе присъдена на аса на Тампа Бей Рейс Блейк Снел. 25-годишната изгряваща звезда на "лъчите" намери място в Топ 3 на всяка от 30-те анкетни карти – 17 първи, 11 втори и две трети места за общо 169 т."Наградата означава света за мен. Това е нещо, което исках да постигна тази година. Бях си го поставил като лична цел. Работих здраво и сега това означава всичко за мен", сподели Снел, взет от Тампа Бей под №52 в драфта през 2011 г.В практически първия си пълен сезон в Мейджър лийг през 2018 г. левичарят завърши като лидер по най-много победи (21) и по най-малък коефициент на батиране на съперника (.178) в цялата лига, а също и като №1 в АЛ по ERA – 1,89. Това са най-добрите показатели след геройствата на Педро Мартинес с Бостън Ред Сокс в края на ХХ век – 1,74 ERA и .167 батиране на противника през 2000 г.Подгласници на Снел в анкетата станаха носителят на "Сай Йънг" за 2011 г. Джъстин Верландер (Хюстън Астрос) със 154 т. и двукратният победител (2014, 2107) Кори Клубър (Кливланд Индиънс) със 71 т. И тук гласове получиха общо деветима питчери.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 128

1