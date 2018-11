Англия Football Leaks с разкрития за Челси и Канте 14 ноември 2018 | 16:39 0 0 0 0 3 Полузащитникът на Челси Н'Голо Канте е отказал да получава заплата си в клуба чрез офшорна компания, твърди "Mediapart", позовавайки се на Football Leaks. 27-годишният французин отначало е бил съгласен, но след това е променил решението си и отказал да получава парите си по подобен начин. Breaking | Football Leaks Headline: N'Golo Kanté created an offshore company, but then refused to be paid through it, despite Chelsea's insistence, with a source saying: "N'Golo is unflinching. He just wants a normal salary." (Mediapart) — Get French Football News (@GFFN) November 14, 2018 "Канте е бил непоклатим и е пожелал да получава заплатата си по нормалния начин", заявява добре информиран източник в интервю за "Mediapart". Канте премина в Челси през 2016 г. Като част от лондончани той спечели Висшата лига и ФА Къп. През настоящия сезон Канте има 16 мача за Челси, отбеляза 1 гол и даде 1 асистенция. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1309 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

