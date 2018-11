Тимоти Уеа иска ПСЖ да го пусне под наем в друго отбор

Американският напдател Тимоти Уеа се надява, че Пари Сен Жермен ще го даде под наем в друг клуб, където да може да играе по-редовно. 18-годишният футболист заяви това пред журналисти преди приятелския мач между САЩ и Англия на "Уембли" в четвъртък.

"В момента не играя, а само имам възможност да наблюдавам другите играчи и да се уча от тях. Очаквам шанса си и се надявам, че ще мога да го получи, като играя по-често в друг отбор под наем", заяви синът на президента на Либерия Джордж Уеа.

