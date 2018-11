Моторни спортове Предстои зрелищен кръг от Световния рали шампионат 14 ноември 2018 | 15:38 - Обновена 0 0 0 0 0 2 days to Australia: Title fight down to the wire - https://t.co/6jHRDlVpYJ pic.twitter.com/skZrg2ozUB — WRC (@OfficialWRC) November 14, 2018 Шампионите както при пилотите, така и при конструкторите в Световния рали шампионат (WRC) ще станат ясни с последния кръг от сезона в Австралия. Трима пилоти от три конструктора ще се борят със зъби и нокти както за своята световната титла, така и за тази на конструктора си. Toyota в момента са лидери с 331 точки. Максимумът, който може да вземе конструктор в Австралия, е 43 точки, което все пак дава допълнителна мотивация на Hyundai (319 т.) и M-Sport Ford (306 т.). Трите отбора имат и своите претенденти за титлата. Докато M-Sport Ford са на третото място като отбор, пилотът им Себастиен Ожие е лидер със символичната преднина от три точки. Французинът е следван от Тиери Нювил с Hyundai i20, който бе водач в генералното класиране за голяма част от сезона. С най-малки шансове е състезателят от Toyota От Танак, който се превърна в претендент за титлата едва през втората половина от сезона. Шефът на Toyota Томи Макинен е уверен, че прогресът на автомобила на макадам ще помогне на отбора да спечели първата си световна титила, откакто се завърна в шампионата през 2017-а. "Няма да бъде лесно, но имаме причините да сме уверени в себе си. Бяхме силни на макадам в Уелс и Испания. Усетихме някои подобрения при тези условия. Всеки работи усилено, за да постигнем целта си. Имаме силна кола и двама силни пилоти и мисля, че шансът ни да я постигнем не е никак малък", отсече Макинен. #RallyAustralia will be starting with shakedown on Thursday before the 1st stage on Friday morning (GMT+11)



Don't want to miss anything? Check out @Michelin_Sport racecard

https://t.co/KXcQZEFoYc

https://t.co/asDtanMJWc #WRC #ChampionshipBattle pic.twitter.com/gqTm6j13K2 — Sébastien Ogier (@SebOgier) November 14, 2018

