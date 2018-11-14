Волейбол Силвано Пранди изведе Шомон до групите в Шампионската лига (снимки) 14 ноември 2018 | 14:31 - Обновена 0 0 0 0 0





Шомон, за който играе и българският волейболист Мартин Атанасов, продължава напред, след като се наложи категорично като гост над сръбския шампион Войводина (Нови Сад) с

Мартин Атанасов бе титуляр и игра и се отчете с 6 точки (2 блока, 40% ефективност в атака, 19% перфектно и 57% позитивно посрещане).



Най-резултатен за Шомон стана американският център Тейлър Ейвърил с 12 точки (1 ас, 3 блока, 89% ефективност в атака). Диагоналът Жулиен Винкелмюлер (1 блок, 53% ефективност в атака).



За Войводина Стеван Симич записа 11 точки (1 ас, 1 блок), а кубинецът Райдел Фундора добави още 10 точки..



Така Атанасов и съотборниците му попаднаха в Група С на Шампионската лига, заедно с руския гранд Зенит (Санкт Петербург), германския Фридрихсхафен и словенския АХ Волей (Любляна).

Срещите започват следващата седмица, като точните дати ще бъдат оповестени допълнително.

ВОЙВОДИНА: Иван Костич 1, Стеван Симич 11, Райдел Фундора 10, Давид Мехич 8, Дмитро Виетский 1, Мирко Радевич 5 - Горан Скундрич-либеро (Божидар Вукичевич 4, Стефан Ковачевич, Миран Куюнджич 6, Вук Тодорович 1, Павле Перич 1)

Старши треньор: ДУШКО НИКОЛИЧ

ШОМОН: Мартин Репак 1, Жулиен Винкелмюлер 11, МАРТИН АТАНАСОВ 6, Матей Патак 4, Тейлър Ейвърил 12, Хорхе Фернандес 6 - Блеър Бан-либеро (Майкъл Сийта 1, Уасим Бен Тара 3, Кевин Родригес 2, Кейт Уест 3)

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ.

Бившият селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди изведе вицешампиона на Франция Шомон до групите в Шампионската волейболна лига за втора поредна година.Шомон, за който играе и българският волейболист Мартин Атанасов, продължава напред, след като се наложи категорично като гост над сръбския шампион Войводина (Нови Сад) с 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) в мача-реванш помежду им, който се игра пред 1920 зрители в Спортен комплекс “Войводина”.Мартин Атанасов бе титуляр и игра и се отчете с 6 точки (2 блока, 40% ефективност в атака, 19% перфектно и 57% позитивно посрещане).Най-резултатен за Шомон стана американският център Тейлър Ейвърил с 12 точки (1 ас, 3 блока, 89% ефективност в атака). Диагоналът Жулиен Винкелмюлер (1 блок, 53% ефективност в атака).За Войводина Стеван Симич записа 11 точки (1 ас, 1 блок), а кубинецът Райдел Фундора добави още 10 точки..Така Атанасов и съотборниците му попаднаха в Група С на Шампионската лига, заедно с руския гранд Зенит (Санкт Петербург), германския Фридрихсхафен и словенския АХ Волей (Любляна).Срещите започват следващата седмица, като точните дати ще бъдат оповестени допълнително.



ВОЙВОДИНА, НОВИ САД (СЪРБИЯ) - ШОМОН (ФРАНЦИЯ) 0:3 (23:25, 23:25, 17:25) Иван Костич 1, Стеван Симич 11, Райдел Фундора 10, Давид Мехич 8, Дмитро Виетский 1, Мирко Радевич 5 - Горан Скундрич-либеро (Божидар Вукичевич 4, Стефан Ковачевич, Миран Куюнджич 6, Вук Тодорович 1, Павле Перич 1)Мартин Репак 1, Жулиен Винкелмюлер 11,, Матей Патак 4, Тейлър Ейвърил 12, Хорхе Фернандес 6 - Блеър Бан-либеро (Майкъл Сийта 1, Уасим Бен Тара 3, Кевин Родригес 2, Кейт Уест 3) 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 161

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