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Волейбол

Силвано Пранди изведе Шомон до групите в Шампионската лига (снимки)

14 ноември 2018 | 14:31 - Обновена
Силвано Пранди изведе Шомон до групите в Шампионската лига (снимки)
Бившият селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди изведе вицешампиона на Франция Шомон до групите в Шампионската волейболна лига за втора поредна година.


Шомон, за който играе и българският волейболист Мартин Атанасов, продължава напред, след като се наложи категорично като гост над сръбския шампион Войводина (Нови Сад) с 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) в мача-реванш помежду им, който се игра пред 1920 зрители в Спортен комплекс “Войводина”.
Мартин Атанасов бе титуляр и игра и се отчете с 6 точки (2 блока, 40% ефективност в атака, 19% перфектно и 57% позитивно посрещане).

Най-резултатен за Шомон стана американският център Тейлър Ейвърил с 12 точки (1 ас, 3 блока, 89% ефективност в атака). Диагоналът Жулиен Винкелмюлер (1 блок, 53% ефективност в атака).

За Войводина Стеван Симич записа 11 точки (1 ас, 1 блок), а кубинецът Райдел Фундора добави още 10 точки..

Така Атанасов и съотборниците му попаднаха в Група С на Шампионската лига, заедно с руския гранд Зенит (Санкт Петербург), германския Фридрихсхафен и словенския АХ Волей (Любляна).
Срещите започват следващата седмица, като точните дати ще бъдат оповестени допълнително.

ВОЙВОДИНА, НОВИ САД (СЪРБИЯ) - ШОМОН (ФРАНЦИЯ) 0:3 (23:25, 23:25, 17:25)
ВОЙВОДИНА: Иван Костич 1, Стеван Симич 11, Райдел Фундора 10, Давид Мехич 8, Дмитро Виетский 1, Мирко Радевич 5 - Горан Скундрич-либеро (Божидар Вукичевич 4, Стефан Ковачевич, Миран Куюнджич 6, Вук Тодорович 1, Павле Перич 1)
Старши треньор: ДУШКО НИКОЛИЧ
ШОМОН: Мартин Репак 1, Жулиен Винкелмюлер 11, МАРТИН АТАНАСОВ 6, Матей Патак 4, Тейлър Ейвърил 12, Хорхе Фернандес 6 - Блеър Бан-либеро (Майкъл Сийта 1, Уасим Бен Тара 3, Кевин Родригес 2, Кейт Уест 3)
Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ.
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