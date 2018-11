Испания Асенсио: Не аз трябва да дърпам отбора напред 14 ноември 2018 | 13:50 - Обновена 0 0 0 0 0



“За мен Реал не е в криза. И не мисля, че аз трябва да дърпам отбора напред. Има играчи, които са много по-опитни и имат повече години в тима. Те са с по-голям статус от мен и те са тези, които трябва да поведат тима. Когато новият треньор дойде, започнах да играя, но сега получавам по-малко шансове. Ще направим заключенията, щом сезонът приключи. Когато нещата вървят добре, казват, че си най-добрият, но веднага щом се влошат, ти си най-лошият. Някои от критиките са оправдани, но знаем какви са медиите тук. Не искам да включвам всички, но някои от критиките са насочени с цел вреда. Няма да им обръщам голямо внимание - има върху какво да се фокусирам и те не ми влияят”, коментира той в интервю за Movistar Plus. Marco Asensio: "It's not for me to carry the team - that's for players with more status and experience than me" https://t.co/Ld7MnM46KJ #RealMadrid pic.twitter.com/LfTtiDKDZ3 — AS English (@English_AS) November 13, 2018 Асенсио говори и за бившия наставник на тима Юлен Лопетеги, както и за настоящия Крилото на Реал Мадрид Марко Асенсио не смята, че той е играчът, който трябва да поведе тима. Вместо това испанският национал смята, че това е задача на по-опитните футболисти в състава на мадридчани.“За мен Реал не е в криза. И не мисля, че аз трябва да дърпам отбора напред. Има играчи, които са много по-опитни и имат повече години в тима. Те са с по-голям статус от мен и те са тези, които трябва да поведат тима. Когато новият треньор дойде, започнах да играя, но сега получавам по-малко шансове. Ще направим заключенията, щом сезонът приключи. Когато нещата вървят добре, казват, че си най-добрият, но веднага щом се влошат, ти си най-лошият. Някои от критиките са оправдани, но знаем какви са медиите тук. Не искам да включвам всички, но някои от критиките са насочени с цел вреда. Няма да им обръщам голямо внимание - има върху какво да се фокусирам и те не ми влияят”, коментира той в интервю за Movistar Plus.Асенсио говори и за бившия наставник на тима Юлен Лопетеги, както и за настоящия Сантиаго Солари . “Футболът беше несправедлив към Юлен. В определени ключови моменти нещата просто не ни се получаваха или ни липсваше късмет. Ситуацията е много трудна с всичко, което се случи с националния тим и след това в клуба. Не само за него, но и за щаба му, който винаги е давал най-доброто от себе си. Те нямаха допълнителната доза късмет, от която се нуждаеш, за да успееш в Реал, но съм убеден, че ще се справят добре в остатъка от кариерите им. Изглежда, че нещата се подобриха след идването на Солари. Резултатите са по-добри, но това е футболът. Той е нашият треньор. Докато е при нас, ще сме с него до смърт. Трябва да сме силни, както винаги, за да започнем отново да печелим големи мачове”, допълни той.

