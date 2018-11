Стана ясен и последният съперник на Марица в Шампионската лига

Германският Алианц МТФ (Щутгарт) попадна в Група А на Шампионската лига, в която ще се състезават още българският волейболен шампион Марица (Пловдив), френският първенец Безие (Безие) и шампионът на Турция, Европа и света ВакъфБанк (Истанбул).



Алианц се класира за груповата фаза на най-престижния клубен евротурнир след като изненадващо преодоля сребърния медалист от миналия сезон – румънския Волей Алба (Блаж), в третия кръг. В първия мач в Сибиу домакините от Алба, сред които и доскорошната разпределителка на Марица Лора Китипова и още една българска националка – Мария Каракашева, победиха гостенките си от Германия с 3:1 (25:18, 25:20, 17:25, 28:26), като американският диагонал на Алианц Кристъл Ривърс бе най-резултатна в срещата с 18 точки. В домакинския си мач снощи обаче волейболистките от Щутгарт бяха повече от категорични и разгромиха тима от Блаж с 3:0 (25:19, 25:17, 25:11) и 15:7 в златния гейм, за да се класират напред в надпреварата. Алианц показа смазваща игра на блокада, като отбеляза цели 18 точки на този елемент в четирите гейма. Други две американки бяха основните „виновници“ за това. Центърът Пейдж Тап наниза девет точкови блокади за общо 18 точки, които я направиха топреализатор на вечерта. Разпределителката Мадисън Баг добави шест точки от блокада. За да стигне до сблъсъка с Алба, Алианц започна в Шампионската лига от втория кръг, в който победи холандския Слийдрехт Спорт (Слидрехт) два пъти с по 3:0.

В настоящия състав на Алианц МТФ са картотекирани само четири германки. Американките са общо пет, като в списъка са още имената на волейболистки от Бразилия, Унгария, Финландия и Холандия. Старши-треньор на отбора е гръцкият специалист Янис Атанасопулос. През миналия сезон германският тим стигна до полуфинал във втория по сила евротурнир за Купата на ЦЕВ, както и в турнира за националната купа на Германия, и за първи път спечели редовния сезон в Бундеслига, след което за четвърти пореден път завърши като вицешампион след три загуби от Палмберг (Шверин) във финалния плейоф. Щутгартският клуб спечели суперкупата на Германия през 2016 и е трикратен носител на купата на Германия, последно през 2017 година, но никога не е ставал шампион на страната си. През настоящия сезон в първенството на Германия Алианц има един изигран мач – домакинска победа с 3:2 (26:24, 21:25, 23:25, 25:20, 15:7) над Вийсбаден (Висбаден).

Марица ще гостува в Щутгарт в третия кръг от мачове в групата между 22 и 24 януари, а ще посрещне германките в последния шести кръг на 26 февруари.

