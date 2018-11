Арнаутович може и да напусне Уест Хам

Марко Арнаутович може да напусне Уест Хам и да заиграе в отбор с амбиции за Шампионската лига, твърди неговият брат и агент Даниел. Той говори за австрийското издание Куриер и добави, че на нападателя не му харесва липсата на европейски клубни турнири и скоро може да се сбогува с настоящия си отбор.

