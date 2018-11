Байерн отправил оферта за Джейдън Санчо, но той избрал Борусия

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен е искал да привлече английския национал Джейдън Санчо, но той е предпочел офертата на съперника на баварците Борусия Дортмунд. Това разкри пред "Шпорт Билд" спортният директор на Байерн Хасан Салихамиджич. "Бяхме отправили оферта към него, която обаче не бе приета", заяви Салихамиджич.

Bromance goals



Reiss Nelson and Jadon Sancho are loving life in Germany! pic.twitter.com/XMvRw7SyCl