Бокс Фюри направи брутален анализ на последните битки на Уайлдър (видео) 14 ноември 2018 | 13:01 - Обновена 0 0 0 0 1 Тайсън Фюри анализира последните 6 двубоя на световният шампион на WBC в тежка категория Диотней Уайлдър. Фюри ще се изправи срещу Уайлдър на 1 декември в „Стейпълс център“ в Лос Анджелис. "This comeback is a movie - a fairytale ending."



"A man goes from rags to riches, loses it all within a year, but wins it back again."



"How great of a story is that?" @Tyson_Fury The Movie... coming soon to a cinema near you! pic.twitter.com/ctydM43Hkn — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 4, 2018

“Последните му 6 битки са единствените, които наистина могат да бъдат взети под внимание.

Бърмейн Стивърн – дребен, стар и изчерпан. I don't even know what to say. Except work #okoliesoutthecage #sauce #pennybois @Tyson_Fury pic.twitter.com/ubLbRf1B3z — Lawrence Okolie (@Lawrence_tko) November 12, 2018

Йоан Дюопа е французин, който нямаше необходимите боксови умения, но опитваше с всички сили. Уайлдър не го нарани нито веднъж по- време на битката.

Ерик Молина е учител, който имаше късмет да достигне до това ниво в бокса – Уайлдър се нуждаеше от 9 рунда, за да го нокаутира.

This is the biggest heavyweight fight in modern day boxing history. Never before have we seen 2 unbeaten champions go tow2tow for the fans! Both big personalities & both over 6”6 this should be a fight to remember. Let the games begin. Let’s get this party started. @BronzeBomber pic.twitter.com/YsAjbSYjz9 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) September 27, 2018 Джералд Уошингтън, който е футболист, използва джеба си и затрудни Уайлдър през първите 5 рунда, докато случайно не беше нацелен – а той дори не е боксьор.

В момента британският боксьор се подготвя за срещата в „Биг Беър“, но намери време от натоварения си график, за да седне и да анализира последните срещи на Уайлдър – и анализът му беше брутален.“Последните му 6 битки са единствените, които наистина могат да бъдат взети под внимание.Бърмейн Стивърн – дребен, стар и изчерпан.Йоан Дюопа е французин, който нямаше необходимите боксови умения, но опитваше с всички сили. Уайлдър не го нарани нито веднъж по- време на битката.Артур Шпилка, който е загубил всичките си значими битки с нокаут, създаде проблеми на Уайлдър с движението си.Джералд Уошингтън, който е футболист, използва джеба си и затрудни Уайлдър през първите 5 рунда, докато случайно не беше нацелен – а той дори не е боксьор. @@@

След това Уайлдър се би с Луис Ортиз, който е толкова стар, че дори не помни възрастта си. Той беше добър, но биологичния часовник тиктака за всички”, категоричен бе Тайсън Фюри.

След това Уайлдър се би с Луис Ортиз, който е толкова стар, че дори не помни възрастта си. Той беше добър, но биологичния часовник тиктака за всички”, категоричен бе Тайсън Фюри.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 827 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1