Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Пол Погба сложи край на спекулациите за завръщане в Ювентус . Слухове за трансфер на световния шампион с Франция в италианския шампион се засилиха, след като синът на Павел Недвед публикува снимка с Погба в профила си в Instagram.

