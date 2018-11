НБА ЛъВърт е късметлия, размина се с най-лошото 13 ноември 2018 | 22:11 0 0 0 0 1

Team orthopedist Dr. Martin O'Malley: “Fortunately, tests performed this morning revealed that there are no fractures and only moderate ligament damage. While the optics of this injury may have appeared to be more severe, surgery will not be required." — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 13, 2018

“Мрежите” съобщиха новината официално, като изявлението на клуба гласи още, че играчът ще започне възстановителни процедури, но не се ангажираха със срокове за възстановяването му. В съобщението от Бруклин добавят, че го очакват обратно на игрището на по-късен етап през сезона.

Get well soon @CarisLeVert Can't wait to have you back on the court doing things like this pic.twitter.com/LxzN2sVFYP — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 13, 2018

24-годишният лидер на Нетс се приземи по изключително тежък начин, след като догони Джеф Тийг с мисълта да блокира атаката му към коша. Двуметровият ЛъВърт падна на десния си крак, а ситуацията видимо шокира всички в залата, като част от баскетболистите дори се разплакаха.



