Французин нападна Федерер, Джокович го защити

Французинът продължи, като обяви, че Федерер се ползва с привилегии по отношение на това кога играе. Той заяви, че това особено важи за Откритото първенство на Австралия, тъй като организаторите на първия турнир от Големия шлем работят с него на "Лейвър Къп".



"Нормално е той да получава специално отношение след всичко, което е направил, но на някои турнири има големи разлики в условията. На последните две издания на Australian Open той игра 14 мача, а 12 или 13 от тях бяха във вечерната сесия. В същия ден, в който Федерер игра срещу Ян-Ленард Щруф, имаше мач между Новак Джокович и Гаел Монфис. Всеки директор на турнир би сложил Джокович-Монфис във вечерната сесия, нали? Но не. Те играха от 2:30 часа при 40 градуса, а Федерер-Щруф беше вечерта", коментира Бенето.



Новак Джокович се изказа в защита на Федерер след първия си мач на Финалите на ATP в Лондон, който той спечели в два сета срещу Джон Иснър. "От една страна е очаквано организаторите на турнири да се отнасят към водещите играчи така, че те да се чувстват по най-добрия начин. Ако говорим за програмата, всички са равни, защото тя минава през филтъра на ATP, не се прави само от турнира", заяви Джокович.



