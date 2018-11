Моторни спортове В очакване на грандиозния финал на MotoGP 13 ноември 2018 | 13:56 - Обновена 0 0 0 0 0



Сезон 2018 в Световния шампионат по мотоциклетизъм счупи рекорди, тества лимити, премести граници и пренаписа история. Сезон 2018 ще приключи с 25-годишен седемкратен шампион и някои от най-оспорваните състезания в историята на MotoGP. На финала във Валенсия фаворит отново изглежда шампионът Марк Маркес. Той спечели последния кръг на "Сепанг" след падане на Валентино Роси. Марк има изключително успешна статистика във Валенсия, като именно там спечели две от петте си титли в кралския клас. Съотборникът на Марк обаче може би ще открадне вниманието към себе си. Със също добра история на трасето "Рикардо Тормо" Дани Педроса ще стартира за последен път в шампионата и след това ще се отдаде на заслужена почивка след 18 години с Honda. Още преди състезанието Дани ще бъде представен в Залата на славата в Испания. #MondayMotivation courtesy of a 10-year-old Marc Márquez...



From idolising Dani Pedrosa to becoming his teammate!



Dani has been such a big influence to young riders pic.twitter.com/16pJLpyTcy — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) November 12, 2018 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес е още един роден герой, който се цели високо. Изглежда, че конструкторът внесе част от нужните промени в мотора и пилотите на Yamaha имат шанс да се борят за победа. В Австралия Винялес пребори машините на Honda и Ducati и се качи на върха. Седмица по-късно на "Сепанг" той претърпя много трудна квалификация, като в състезанието успя да напредне значително. Apart from the crash, I’ve never seen @ValeYellow46 so consistent. More than 10 laps in just 1 tenth at the hottest and longest track impressed me today. And some said he started too feel his age after last race... — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) November 4, 2018 Съотборникът му Валентино Роси също има нужда от победа. Доктора не е побеждавал от Гран При на Холандия, 2017, а в Малайзия бе на четири обиколки от мечтания триумф. Падането му тогава бе едва първата грешка, която допусна за 2018-а. Италианецът от Тавулия проведе отлична кампания и минимизира максимално недостатъците на мотора си. Горчивината от провала в Малайзия пък може да се окаже допълнителна огромна мотивация за Доктора. Video: Valentino Rossi's crash when he was leading the race at Sepang - https://t.co/tfihzNvGEH pic.twitter.com/4J72mkfupk — Motorcycle Sports (@MotoSportsPT) November 4, 2018 За италианците от Ducati "Рикардо Тормо" е предизвикателство, с което невинаги успяват да се справят. Миналата година и двамата пилоти на конструктора катастрофираха. Хорхе Лоренсо обаче има доста успехи във Валенсия пред родната си публика по време на периода си с Yamaha. Испанецът обаче стартира за последно на 23 септември за Гран При на Арагон, а оттогава се възстановява от контузии. Неговият съотборник Андреа Довициозо си осигури втората позиция в генералното класиране за 2018-а, но въпреки това ще се опита да изстиска всичко от мотора на пистата, което не е за подценяване. В последните кръгове Suzuki демонстрираха скорост. Въпреки катастрофата си в изминалия старт на "Сепанг" Андреа Яноне е в добра форма, а талантът Алекс Ринс се радва на най-добрия си период, откакто се намира в кралския клас. Сезонът в MotoGP приключва този уикенд, но след него предстои така чаканият официален тест на отборите с прототипите за сезон 2019. Основният герой по време на подготовката ще бъде Лоренсо, който ще замени италианската си машина за шампионската Honda.

