Други спортове Програмата на "Дни на предизвикателствата", специалните гости на 4 декември 13 ноември 2018 | 13:15 0 0 0 0 0



В Годината на Боян Петров ще бъдат припомнени някои знакови негови представяния на Дните и близки до сърцето му каузи. Това ще се случи в първия ден на фестивала, на 3 декември, понеделник.



Специалният гост от Франция Тито Томази ще сподели своя опит на атлет и пътешественик с колело, разбирането си за пътуването като начин на живот, чрез разказа за своите странствания в четирите краища на света - Непал, Кабо Верде, Индонезия, Европа, Южна Америка, Киргизстан. Той ще проведе открита среща на 4 декември от 15:00 часа.



На ”Дни на предизвикателствата" за пореден път ще бъдат премиерните прожекции на някои от филмите от екстремното кино. THE DAWN WALL, разказващ за митичното изкачване на Томи Калдуел по 1000-метровата стена на Ел Кап, ще бъде излъчен на 4 декември от 21:00 часа, прожекцията на биографичния филм за легендарния Крис Бонингтън - Bonnington: The Mountaineer – My life story ще бъде на 3 декември от 20:35 часа, а веднага след него е А Land Shaped By Women – спиращи дъха сърф и сноуборд импресии от Исландия през погледа на две сноуборд дами.



Ще се запознаем със смелия мореплавател капитан Дончо Папазов, прочул се с революционни за времето си прекосявания на Черно море и Атлантическия океан. Ще си припомним и успешно завършилото тази есен предизвикателство WIND2WIN: 300 км от Дуранкулак до Резово с уиндсърф на изключителните сърфисти Илияна Стоилова и Йоан Колев, за каузата "Черно море, свободно от пластмаса". Срещите с тях ще бъдат във вторник, 4 декември.



ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА “ДНИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА” МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Програмата на 14-ото издание на фестивала за екстремни спортове и приключения "Дни на предизвикателствата" вече е ясна. Той ще се проведе между 3 и 5 декември в аула "Максима" на УАСГ. Форумът отново ще събере на едно място спортисти, алпинисти, туристи, еколози, фотографи, пътешественици и всички, за които активностите сред природата са извор на вдъхновение и начин на живот. Събитието се организира от магазини "Стената" с подкрепата на инициативата "София – Европейска столица на спорта 2018".В Годината на Боян Петров ще бъдат припомнени някои знакови негови представяния на Дните и близки до сърцето му каузи. Това ще се случи в първия ден на фестивала, на 3 декември, понеделник.Специалният гост от Франция Тито Томази ще сподели своя опит на атлет и пътешественик с колело, разбирането си за пътуването като начин на живот, чрез разказа за своите странствания в четирите краища на света - Непал, Кабо Верде, Индонезия, Европа, Южна Америка, Киргизстан. Той ще проведе открита среща на 4 декември от 15:00 часа.На ”Дни на предизвикателствата" за пореден път ще бъдат премиерните прожекции на някои от филмите от екстремното кино. THE DAWN WALL, разказващ за митичното изкачване на Томи Калдуел по 1000-метровата стена на Ел Кап, ще бъде излъчен на 4 декември от 21:00 часа, прожекцията на биографичния филм за легендарния Крис Бонингтън - Bonnington: The Mountaineer – My life story ще бъде на 3 декември от 20:35 часа, а веднага след него е А Land Shaped By Women – спиращи дъха сърф и сноуборд импресии от Исландия през погледа на две сноуборд дами.Ще се запознаем със смелия мореплавател капитан Дончо Папазов, прочул се с революционни за времето си прекосявания на Черно море и Атлантическия океан. Ще си припомним и успешно завършилото тази есен предизвикателство WIND2WIN: 300 км от Дуранкулак до Резово с уиндсърф на изключителните сърфисти Илияна Стоилова и Йоан Колев, за каузата "Черно море, свободно от пластмаса". Срещите с тях ще бъдат във вторник, 4 декември.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 160

1