Европейски футбол Изповедта на един капитан 13 ноември 2018 | 13:01 - Обновена 0 0 0 0 1

Icons: @StanPetrov19's first day as a Villan remembered



Full gallery https://t.co/uUqFFgv6yk#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/yeftm27YSb — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) November 12, 2018 "Подкрепата на Астън Вила беше невероятна. Да имаш подкрепата на цял един клуб, на феновете, беше невероятно. Те и до днес ме подкрепят, винаги ще са зад мен. Това показва какво си значел за клуба и колко много си постигнал като играч. Това беше един страхотен пример. Феновете на Вила винаги са били изумителни към мен. Всички играчи в клуба - също", каза Петров и добави: "Оценявам този дълъг път, който извървях. Когато надмогнеш подобно заболяване, разбираш колко привилегирован си за това, че си все още жив. Наистина се наслаждавам на малките неща в живота - дребните усмивки, как растат децата ми, радвам се на съпругата ми, която мога да виждам всеки ден. Генерално се наслаждавам на живота, защото имах своите мрачни и тежки мигове. Винаги съм се радвал на подкрепа. Куражът и надеждата, които хората ми дадоха, ми помогнаха да премина през всичко”.

We’re dedicating a week of content to @StanPetrov19 as we begin our new ‘Icons’ feature series



We start with an in-depth 20-minute interview with Stan the Man himself https://t.co/ikmISIy49U#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/zOontlx3CH — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) November 12, 2018 Бившият халф на ЦСКА и Селтик заяви, че единственото нещо, за което съжалява при престоя си на "

Icons: @StanPetrov19 played with some top-class talent during his time in the claret and blue – but who makes his Dream Team?



What do we think of this XI? #PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/Vb8YJwN2Cv — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) November 12, 2018 Българинът прекара в Астън Вила 7 години, а в края на кариерата си носеше капитанската лента. "Да бъда капитан на Астън Вила ме направи горд като футболист и човек. Да си капитан е нещо много специално. Аз винаги съм се отнасял много сериозно към тази роля. Един капитан е като асистент-треньор, но на терена. Понякога трябва да действаш, да вземаш решения. В името на отбора в някои случаи трябва да жертваш своята игра, за да помагаш на останалите. Трябва да си добър съотборник, да разбираш. Това е много важно, а за мен беше чест да бъда капитан на Вила. Мисля, че се справих по възможно най-добрия начин с отговорността. Смятам, че се държах достойно като за голям клуб като Астън Вила. Това да съм капитан на Вила го ценя много високо", спомня си бившият халф.

As we continue our ‘Icons’ feature series with @StanPetrov19, we check out how the main man would measure up in this season’s away kit #PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/TQid2knmop — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) November 13, 2018 Петров е категоричен, че в английския тим е прекарал най-добрите си години, които винаги ще помни. "За мен Астън Вила е семейство, подкрепа, желание за победа и борба. Феновете все още ги имат. Те заслужават клубът да се върне там, където му е мястото. Сигурен съм, че това ще се случи", завършва Стилиян Петров. Усмивките, времето, прекарано с децата и съпругата му, и малките неща в живота - това са радостите на бившия капитан на националния отбор и Астън Вила Стилиян Петров, след като успя да пребори левкемията, пише btvnovinite.bg. Бившият футболист говори пред клубната телевизия на английския отбор в специално интервю в новата рубрика, наречена "Иконите"."Подкрепата на Астън Вила беше невероятна. Да имаш подкрепата на цял един клуб, на феновете, беше невероятно. Те и до днес ме подкрепят, винаги ще са зад мен. Това показва какво си значел за клуба и колко много си постигнал като играч. Това беше един страхотен пример. Феновете на Вила винаги са били изумителни към мен. Всички играчи в клуба - също", каза Петров и добави: "Оценявам този дълъг път, който извървях. Когато надмогнеш подобно заболяване, разбираш колко привилегирован си за това, че си все още жив. Наистина се наслаждавам на малките неща в живота - дребните усмивки, как растат децата ми, радвам се на съпругата ми, която мога да виждам всеки ден. Генерално се наслаждавам на живота, защото имах своите мрачни и тежки мигове. Винаги съм се радвал на подкрепа. Куражът и надеждата, които хората ми дадоха, ми помогнаха да премина през всичко”.Бившият халф на ЦСКА и Селтик заяви, че единственото нещо, за което съжалява при престоя си на " Вила Парк " е, че не е спечелил трофей. "Турнирите са за това - да се печелят купи и медали. Футболът е за това. Всеки футболист иска да печели трофеи, а феновете се гордеят. Ние не успяхме в тази мисия. Това е и моето основно разочарование, защото имахме страхотен отбор, знаехме как да печелим мачове, но просто не го направихме. Разочарован съм, че не спечелихме нищо", каза той. Все пак Петров се сети, че има отличие с "червено-сините" - от приятелския турнир "Пийс Къп".Българинът прекара в Астън Вила 7 години, а в края на кариерата си носеше капитанската лента. "Да бъда капитан на Астън Вила ме направи горд като футболист и човек. Да си капитан е нещо много специално. Аз винаги съм се отнасял много сериозно към тази роля. Един капитан е като асистент-треньор, но на терена. Понякога трябва да действаш, да вземаш решения. В името на отбора в някои случаи трябва да жертваш своята игра, за да помагаш на останалите. Трябва да си добър съотборник, да разбираш. Това е много важно, а за мен беше чест да бъда капитан на Вила. Мисля, че се справих по възможно най-добрия начин с отговорността. Смятам, че се държах достойно като за голям клуб като Астън Вила. Това да съм капитан на Вила го ценя много високо", спомня си бившият халф.Петров е категоричен, че в английския тим е прекарал най-добрите си години, които винаги ще помни. "За мен Астън Вила е семейство, подкрепа, желание за победа и борба. Феновете все още ги имат. Те заслужават клубът да се върне там, където му е мястото. Сигурен съм, че това ще се случи", завършва Стилиян Петров. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1919 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1