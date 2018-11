Бокс Де ла Оя секна мераците на Флойд за мач с Хабиб 13 ноември 2018 | 12:30 0 0 0 0 1 Оскар де ла Оя атакува своя бивш съперник и партньор в компанията "Голдън Бой Промоушънс" Флойд Мейуедър. През последните няколко години двамата непрекъснато влизат в полемики. Този път причина за нападките стана желанието на Мейуедър да се бие в мач по правилата на ММА срещу Хабиб Нурмагомедов. Khabib calls out Floyd Mayweather after beating Conor McGregor at #UFC229 pic.twitter.com/kEULrb16s3 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 14, 2018 "Флойд иска да привлече внимание към себе си - каза Де ла Оя. - Не мисля, че някога ще влезе в клетката. Смешно е да създават правила специално за него. Ако ще боксираш, то го направи на ринга. Ако ще ставаш ММА боец, то тогава няма нужда да се ограничават правилата. Ако се бие с Нурмагомедов в октагона, знаем какво ще се случи. Мачът ще приключи за 30 секунди." "Флойд иска да привлече внимание към себе си - каза Де ла Оя. - Не мисля, че някога ще влезе в клетката. Смешно е да създават правила специално за него. Ако ще боксираш, то го направи на ринга. Ако ще ставаш ММА боец, то тогава няма нужда да се ограничават правилата. Ако се бие с Нурмагомедов в октагона, знаем какво ще се случи. Мачът ще приключи за 30 секунди."

