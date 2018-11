Баскетбол в колички в България - мисията възможна (видео)

Какво е баскетболът в колички? Вероятно точно това, за което си мислите, а в последните години този спорт се развива все по-активно в България. Един от основните замесени е Владимир Искров, който разкри повече информация относно тази непозната за широката общественост дисциплина в интервю за Be Good! Be Better! With Diliana and Friends.“Активен човек съм, занимавам се с най-различни неща, определено най-голямата ми страст и това, което правя с най-голямо желание, е треньорската ми работа с хора в неравностойно положение”, представя се сам Владимир Искров и добавя, че е опитал да работи на бюро, но му липсва адреналина, хъса и емоцията, която е налице както за него, така и за играчите, които подготвя.

Искров има немалък треньорски опит, а преди да се захване с начинанието да е наставник по баскетбол на хора в колички, преминава през различни детски отбори, а освен това е водил и мъжки отбор.“Предостави ми се възможност от професор Църов, който е доайен в България, стане ли дума за баскетбол в колички. Започнал е всичко това преди повече от 9 години, аз бях негов студент, покани ме да работя и още от първото или второто влизане в залата, вече бях наясно, че това ще ми носи радост и удовлетворение”, връща се към началото на това свое начинание треньорът. Описва преминаването си от играч към треньор като “естествен път”.

Искров е категоричен, че не гледа на състезателите си като хора с увреждания, а просто като на хора.“Имаме първенство, имаме купа, имаме национален отбор, което е много радостно, защото в България баскетболът на колички е единственият отборен спорт с национален отбор. Останалите са индивидуални спортове. Баскетболът на колички е доста трудна задача, защото първо количките са много скъпи - между 3500 и 12 000 евро. Щастливи сме, че ни бяха подсигурени от Министерството на спорта 24 колички. Бяха от по-нисък клас, но бяха достатъчни за нормален тренировъчен процес”, продължава той и изразява благодарността си към основателите на клуб София Балкан, отчитайки нарастващата бройка на хората, които се занимават с баскетбол в колички.

Ефектът на играта е невероятен, допълва Владимир, като дава за пример своеобразното “прераждане” на хора, които се захващт с баскетбол в колички след тежка травма и постепенно си възвръщат самочувствието и намират как да продължат напред. Щастлив е, че точно такива неща му дават мотивация.“Много ми се иска в близките 3-4 години да има поне един професионален отбор в България по баскетбол в колички, който да участва в международни състезания ежеседмично или ежемесечно. Мисля, че това е постижимо и вярвам, че ще стане”, завършва Искров.