НБА Жестока контузия помрачи вечерта в НБА 13 ноември 2018 | 10:05 - Обновена 0 0 0 0 3



24-годишният ЛаВерт се приземи лошо на земята при опит да блокира изстрел на Джош Окогие по-малко от 4 секунди преди почивката. При падането баскетболистът на Бруклин изпусна цялата си тежест върху десния си глезен, който се извъртя в изключително неприятна за окото гледка. Играта бе спряна за няколко минути, а ЛъВърт, който до момента имаше 10 точки, бе изведен на носилка и бе откаран в най-близката болница в Минеаполис.

Nets and Timberwolves players were visibly upset as Caris LeVert was tended to and carted off with an apparent right ankle injury. pic.twitter.com/VwAPTDHOqM — SportsCenter (@SportsCenter) 13 ноември 2018 г. В момента на излизането на играча на носилка резултатът в мача бе 56:53 в полза на Минесота, но тежката травма явно повлия на представянето на съотборниците му и през второто полувреме те имаха далеч по-малко съпротивителни сили. В крайна сметка срещата завърши с победа за "горските вълци" със 120:113, като най-полезен за нея бе центърът Карл-Антъни Таунс с 25 точки и 21 борби. Джеф Тийг завърши с 24 точки и 11 асистенциите за победителите, докато Дерик Роуз прибави още 23 точки за успеха на домакините.

Prayers up to Caris Levert..... He’s been having a hell of a year too pic.twitter.com/jjKJavGnOr — Abdul Memon (@abdulamemon) 13 ноември 2018 г. За Бруклин с 31 точки завърши плеймейкърът Д'Анджело Ръсел.



В игра за домакините от Минесота не се появиха новопривлечените Дарио Шарич, Робърт Ковингтън и Джаред Бейлис, които бяха взети от тима на Филаделфия в сделката, изпратила Джими Бътлър в старата американска столица. Зрителите на мача между Минесота Тимбъруулвс и Бруклин Нетс станаха свидетели на жестоката контузия, която получи крилото на гостите от Ню Йорк Карис ЛъВърт секунди преди края на първото полувреме.24-годишният ЛаВерт се приземи лошо на земята при опит да блокира изстрел на Джош Окогие по-малко от 4 секунди преди почивката. При падането баскетболистът на Бруклин изпусна цялата си тежест върху десния си глезен, който се извъртя в изключително неприятна за окото гледка. Играта бе спряна за няколко минути, а ЛъВърт, който до момента имаше 10 точки, бе изведен на носилка и бе откаран в най-близката болница в Минеаполис.В момента на излизането на играча на носилка резултатът в мача бе 56:53 в полза на Минесота, но тежката травма явно повлия на представянето на съотборниците му и през второто полувреме те имаха далеч по-малко съпротивителни сили. В крайна сметка срещата завърши с победа за "горските вълци" със 120:113, като най-полезен за нея бе центърът Карл-Антъни Таунс с 25 точки и 21 борби. Джеф Тийг завърши с 24 точки и 11 асистенциите за победителите, докато Дерик Роуз прибави още 23 точки за успеха на домакините.За Бруклин с 31 точки завърши плеймейкърът Д'Анджело Ръсел.В игра за домакините от Минесота не се появиха новопривлечените Дарио Шарич, Робърт Ковингтън и Джаред Бейлис, които бяха взети от тима на Филаделфия в сделката, изпратила Джими Бътлър в старата американска столица. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2887 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1