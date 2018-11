Бейзбол Отани и Акуня се наредиха до легенди като "Новобранци на годината" 13 ноември 2018 | 09:39 0 0 0 0 0



Във вота на асоциацията на бейзболните журналисти в Северна Америка (BBWAA) Отани бе посочен 25 пъти на първо място и четири пъти на второ в общо 30 бюлетини и събра 137 т. по системата 5-3-1. Третият бейзмен на „янките” Андухар получи 5 първи, 20 втори и 4 трети места и се нареди втори с 89 т., а съотборникът му на втора база Торес остана трети с 25 т. от 3 втори и 16 трети места.







Отани се нареди до своите легендарни сънародници Хидео Номо (Лос Анджелис Доджърс, 1995), Казухиро Сасаки (Сиатъл Маринърс, 2000) и Ичиро Сузуки (Сиатъл Маринърс, 2001), които единствени досега бяха печелили приза "Джаки Робинсън". Шохей е и едва третият играч на "ангелите", избран за най-добър дебютант във Висшата лига, след Тим Салмън (1993) и Майк Траут (2012).



"Да постигна нещо толкова специално още в първата ми година тук означава страшно много за мен – сподели Шохей Отани. – Вярвам, че това значи много и за всички хора, които ме подкрепяха през цялото време, така че съм наистина признателен."



The hype was real.



Your 2018 American League Rookie of the Year: Shohei Ohtani. pic.twitter.com/GBvlRVUzFD — MLB (@MLB) November 12, 2018

Ronnie ROY.



Your 2018 NL Rookie of the Year: @ronaldacunajr24. pic.twitter.com/7b6UX7EIR9 — MLB (@MLB) November 12, 2018

Наградата в Националната лига бе присъдена почти единодушно на Роналд Акуня-младши. 20-годишният аутфилдер на Атланта Брейвс бе поставен 27 пъти на първо място и три пъти на второ, натрупвайки 144 т. Негови подгласници станаха аутфилдерът на Вашингтон Нешънълс Хуан Сото (20 г.) с 89 т. и питчерът на Лос Анджелис Доджърс Уокър Бюлър (24 г.) с 28 т.



"Преди всичко искам да благодаря на Бог, на моето семейство, на родителите ми и на всички съотборници, които ме подкрепяха от първия ден, в който бях повикан в Мейджър лийг. Тази награда представлява целия ни усилен труд като отбор през сезона", сподели в официално изявление Акуня, който в момента е на турне в Япония със сборен отбор на МЛБ.







Той е едва третият венецуелец, избран за "Новобранец на годината", след двама легендарни шортстопи на Чикаго Уайт Сокс – Луис Апарисио (1956) и Ози Гийен (1985).



В клубната история на "смелчаците" пък има още седмина носители на отличието: Алвин Дарк (1948), Сам Джетро (1950), Ърл Уилямс (1971), Боб Хорнър (1978), Дейвид Джъстис (1990), Рафаел Фуркал (2000) и Крейг Кимбръл (2011).



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

