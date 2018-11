Ван Дайк: Ман Сити е №1, но и те ще бъркат

Защитникът на Ливърпул Вирджил ван Дайк изтъкна голямата класа на Манчестър Сити, но в същото време не вижда причина мърсисайдци да не продължат силното си представяне от началото на сезона и да се конкурират за титлата с тима на Джосеп Гуардиола.

"Те (Манчестър Сити - б.р.) са шампионите и най-добрият отбор в първенството, но ние ще направим всичко възможно да играем на максимума на възможностите си и ще видим докъде ще стигнем. Не искаме да гледаме какво правят другите. Целта ни е да сме подготвени за всяко следващо предизвикателство. След паузата за националните отбори ни предстои гостуване на Уотфорд, което няма да е никак лесно. Сезонът е дълъг и Сити няма да печели всеки мач с по 5:0. На тях също ще им е трудно", коментира Ван Дайк.

Virgil van Dijk insists Liverpool will "try everything" to be as good as they can be this season as they seek to keep up the pace with Manchester City.https://t.co/hkfFiZgYdq