Смях с Кристиано Роналдо (видео)

Звездата на Ювентус Кристиано Роналдо се възползва по най-добрия начин от почивния си ден, след като в неделя вечерта вкара един от головете за успеха над Милан с 2:0 на "Сан Сиро". Португалският ас пристигна в Лондон в компанията на половинката си Джорджина и сина си Кристиано-младши. Тримата изгледаха на живо първия мач на Новак Джокович от финалния турнир на АТР.

@Cristiano - better with his feet



You can watch the #NittoATPFinals on @TennisTV pic.twitter.com/KChYu4Sy6j