Иснър дори не затрудни Джокович

Водачът в световната ранглиста Новак Джокович стартира с експресна победа участието си на финалния турнир на АТР в Лондон. Сърбинът се справи за малко повече от час игра с Джон Иснър - 6:4, 6:3. Общо три пробива бяха напълно достатъчни на Ноле за успеха.

Иснър нямаше победа над Джокович от 2013 година, а началото днес не бе никак оптимистично за американския гигант. Благодарение на сервиса си той спаси точка за пробив още в първия гейм, но при 2:2 дори най-силното му оръжие не помогна и пробивът стана факт. След това за Джокович не бе трудно да затвори сета с 6:4.

