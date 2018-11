Ибрахимович и Рууни в идеалния отбор на МЛС

Днес стана ясен идеалният отбор на редовния сезон в МЛС. В него попаднаха и бившите съотборниците в Манчестър Юнайтед Златан Ибрахимович и Уейн Рууни. Ибра получи и индивидуалния приз за най-добър новак в лигата. Шведът отбеляза 22 гола и даде 10 асистенции в 27 мача, но неговият Лос Анджелис Галакси не успя да се класира за плейофите.

Рууни, който носи екипа на Ди Си Юнайтед, отбеляза 12 попадения и направи 6 голови паса в общо 21 мача.

