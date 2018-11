Добра новина за Пеп: Де Бройне ще е готов за дербито с Челси

Халфът на Манчестър Сити Кевин де Бройне се възстановява по-бързо от очакваното и се очаква да е готов за един от най-важните мачове на "гражданите" до края на годината - дербито с Челси на "Стамфорд Бридж" в началото на следващия месец.

Де Бройне се контузи при победата над Фулъм (2:0) в турнира "Карабао Къп". Травмата на белгийския национал е в коляното и се очакваше той да е извън терените минимум за 6 седмици. Според "The Guardian" обаче възстановяването на халфа върви много добре и той може да е на линия за сблъсъка с Челси на 8 декември.

Sergio Aguero's hamstring will be monitored by City's medical team over the international break after he left the Etihad with strapping on yesterday. [Daily Mail] pic.twitter.com/CS8WY3sURH