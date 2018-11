НБА Янис: Играчите извън САЩ стават все по-добри 12 ноември 2018 | 21:01 0 0 0 0 0

Any normal human would lay that ball up instead @Giannis_An34 pic.twitter.com/nuQ5vnH45n — Famouslos32 (@famouslos32) November 12, 2018

Giannis Antetokounmpo finishes with 27 PTS, 18 REB, 5 STL for the @Bucks in LA. #FearTheDeer pic.twitter.com/hPB4oCeNnW — NBA (@NBA) November 11, 2018

“Важно е да показваме, че има място за чуждестранни играчи и да се надяваме, че децата могат да продължат по този път, който вече е открит за тях. Ние последвахме Ману Джинобили, Дирк Новицки, Пау Гасол, Арвидас Сабонис… Така че да се надяваме, че идните поколения могат да повторят нашите пътешествия. Моят път, този на Йокич, на Дончич, на Ембийд”, сподели още Адетокумбо, който до момента през сезона има впечатляващите 25.4 точки, 13.0 борби и 5.8 асисте Гръцката суперзвезда на Милуоки Янис Адетокумбо изрази надежда, че силното му представяне в НБА, както и това на другите европейци в Лигата като Никола Йокич и Лука Дончич, няма да остане незабелязано от следващите поколения извън САЩ. Крилото смята, че младата гвардия може да тръгне именно по този път, който вече е извървян от доказани имена, които са предали щафетата на Адетокумбо и останалите.“Играчите извън САЩ са все по-добри с всяка изминала година. Виждате, че Дончич играе великолепно, Йокич също играе страхотно, както и аз попадам в това число. Много е приятно”, коментира той след сблъсъка на Бъкс с Денвър, където играе сръбския център.“Важно е да показваме, че има място за чуждестранни играчи и да се надяваме, че децата могат да продължат по този път, който вече е открит за тях. Ние последвахме Ману Джинобили, Дирк Новицки, Пау Гасол, Арвидас Сабонис… Така че да се надяваме, че идните поколения могат да повторят нашите пътешествия. Моят път, този на Йокич, на Дончич, на Ембийд”, сподели още Адетокумбо, който до момента през сезона има впечатляващите 25.4 точки, 13.0 борби и 5.8 асисте

