Бразилия обяви заместниците на контузените Коутиньо и Марсело

Полузащитникът на Барселона Филипе Коутиньо и защитникът на Реал Мадрид Марсело отпаднаха от състава на националния отбор на Бразилия за предстоящите приятелски мачове с Уругвай и Камерун. По тази причина в тима по спешност бяха повикани халфът на Пекин Гуоан Ренато Аугусто и бранителят на Ювентус Алекс Сандро.

Marcelo & Philippe Coutinho have be dropped due to injury, Alex Sandro & Renato Augusto replace them.