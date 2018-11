НБА Официално: Бътлър е играч на Сиксърс 12 ноември 2018 | 20:51 0 0 0 0 4

“Продължаваме да прогресираме и да добавяме елитни играчи към талантливото ни младо ядро. В лицето на Джоел Ембийд и Бен Симънс имаме двама Топ 20 играчи, а сега взимаме и трети такъв - Джими Бътлър. Той един от най-добрите в цялата Лига и в двете фази на играта. Този ход подсилва отбора ни в преследването на титла и ни прави още по-конкурентни на най-добрите отбори в НБА”, коментира случилото се Бранд и добави още, че Сиксърс приветстват и Джъстин Патън, а в същото време благодарят на тримата напускащи играчи за всичко, което са направили за организацията и вярва, че ще продължат успешно кариерите си.



Бътлър пристига в Града на братската любов след 10 изиграни мача за Минесота Тимбърулвс този сезон, в които показателите му бяха 21.3 точки, 5.2 борби, 4.3 асистенции и 2.4 отнети топки за 36.1 минути средно на двубой.

Генералният мениджър на Филаделфия Елтън Бранд официализира най-голямата сделка от началото на сезона в НБА. Двукратният участник в Мача на звездите като играч потвърди чрез клубния уебсайт, че Джими Бътлър вече е баскетболист на Сиксърс, като във Фили ще пристигне и Джъстин Патън, а в обратна посока към Минеаполис потеглят Джерид Бейлис, Робърт Ковингтън, Дарио Шарич, както и избор във втория кръг на Драфта през 2022 година.

Както той, така и Патън, биват избрани в Драфта от Чикаго, съответно през 2011 и 2017 година. Патън обаче няма нито един мач за Булс, защото се озовава в Минесота като част от сделката, изпратила Джими Бъкетс при "горските вълци". В кариерата си 213-сантиметровият има само един официален мач, а причината е, че пропуска почти целия минал сезон заради операция на крака, а след възстановяването си играе в Лигата за развитие. Там има по 12.7 точки, 5.4 борби и 1.6 асистенции в 38 мача за Айова.

