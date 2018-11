Тенис Зверев надви Чилич в "битката на грешките" 12 ноември 2018 | 18:48 0 0 0 0 1 Германецът Александър Зверев започна с победа участието си на финалния турнир на АТР в Лондон. В среща от първия кръг на група "Густаво Куертен" Зверев се наложи със 7:6(5), 7:6(1) над хърватина Марин Чилич, като двубоят продължи 2 часа и 9 минути и бе изпълнен с грешки от ракетите и на двамата. BREAKING: Alexander Zverev beats Marin Cilic 7-6 7-6 in @ATPWorldTour Finals round robin stage #SSN pic.twitter.com/9aoFQykvxp — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 12, 2018

Двубоят започна трудно за поставения под номер 3 в основната схема германец, който допусна ранен пробив. При 5:4 Чилич сервираше за спечелване на сета, но допусна да бъде пробит и така сетът се насочи към тайбрек. В него Зверев поведе с 6:3 точки, пропусна два сетбола на свой сервис, но при третия успя да затвори първата част. По сходен начин се разви и вторият сет. Чилич първи стигна до пробив за 4:3, но още в следващия сервис гейм загуби подаването си. Това доведе до изиграването на нов тайбрек, но в него Зверев бе крайно убедителен и направи шест поредни точки, с които го спечели със 7:1. It's all over.



Alexander Zverev beats Marin Cilic 7-6 (7-5) 7-6 (7-1) at the #ATPFinals .



Listen to Novak Djokovic v John Isner online from 20:00 GMT.https://t.co/Q3K6f645yj pic.twitter.com/LMWpSslXQb — BBC Tennis (@bbctennis) November 12, 2018

По-късно днес е вторият мач от групата, в който лидерът в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия) среща американеца Джон Иснър.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1181 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1