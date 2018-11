Анчелоти: В Италия възприемаме футбола като война

Наставникът на Наполи Карло Анчелоти изрази възмущението си от враждебността срещу противниковите отбори по италианските стадиони.

“Това, което липсва най-много в чужбина, е тактическият аспект. Италианският футбол си остава конкурентен в това отношение, като тактиката се премисля дълго и трудно. Когато бях в Англия, открих нов начин на работа с щаба ми и това ми донесе нови познания. Най-големият проблем е езикът, тъй като невинаги имаш директна и внезапна връзка с играчите. Сега футболът е глобализиран, но в чужбина са по-напреднали по отношение на инфраструктурата и на културно ниво, отколкото в Италия.

#Napoli Coach Carlo Ancelotti reiterates his beliefs about the atmosphere in Italian football - “abroad it’s unlikely you’ll be insulted, in England it’s impossible”. https://t.co/rH7ItyFt4V pic.twitter.com/mk5bcBacE2