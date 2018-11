Вижте машината на Себастиен Льоб за рали Дакар 2019

Себастиен Льоб пътува до Холандия, за да представи машината си, с която ще продължи да търси победа на рали Дакар - Peugeot 3008 DKR. След като френският конструктор прекрати заводската си програма в най-трудното състезание за човек и машина, Льоб си мислеше, че приключи с Дакар, но преди дни обяви, че ще потърси бленуваната победа отново.

Льоб ще стартира с частния отбор PH Sport и спонсорство от Red Bull. Ако французинът спечели, ще бъде първият победител с частен тим от 2000 г. насам. Френската рали легенда разкри мотивацията си зад влизането си в рали Дакар с частен автомобил.

"След като се прибрах от американския кръг на Световния раликрос шампионат, не можех да спя заради часовата разлика. Тогава, докато сърфирах в интернет, попаднах на видео как Mini се подготвят за Дакар и си казах, че би било готино да се изправя срещу тях. По онова време нямах представа, че Peugeot напускат Световния раликрос и мислех, че имам състезателно място за 2019-а. Да бъда аутсайдер не се е случвало често в моята кариера. Това ме мотивира", сподели Льоб.

Here is the Peugeot 3008 DKR which will be shared by @SebastienLoeb and @DanosElena for the next @dakar Rally! pic.twitter.com/0uE6b3kgQ2