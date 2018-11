Италия Конте: Предпочитам да изчакам до юни за нов отбор 12 ноември 2018 | 17:32 - Обновена 0 0 0 0 0 Бившият мениджър на Челси Антонио Конте за момента отрече възможността да поеме нов отбор до края на този сезон. Както е известно, той е силно свързван с треньорския пост на Реал Мадрид. “Заради типа треньор, какъвто съм, предпочетох и все още предпочитам да изчакам до юни и тогава да си намеря нова работа. Но никога не знаеш. Може би след два-три месеца желанието ми да водя отбор ще се завърне и тези мои думи ще се превърнат в лъжа. Къде се виждам? В момента у дома. Сега презареждам батериите, гледайки мачове и следейки работата на някои мои колеги. Завръщане в Италия? Никога не знаеш. Аз съм италианец, така че ми харесва тук, но не бих отписал възможността да продължа в чужбина”, заяви Конте на церемония по връчване на награди в Италия. Antonio Conte: "Real Madrid? I preferred to wait until June" https://t.co/VWu8xaPmtY pic.twitter.com/YvYPbwtiqD — AS English (@English_AS) November 12, 2018 Той коментира и думите на Серхио Рамос “уважението се печели, а не се налага”, които защитникът каза при въпрос за евентуалното пристигане на специалиста на “Сантиаго Бернабеу”. “Треньорите трябва да носят със себе си добри обноски и уважение, когато пристигнат в нова съблекалня. Това е от основно значение, тъй като, ако ги нямаш, започват проблемите”.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 693

1