Тенис Джокович - товарният влак, който няма спиране 12 ноември 2018 | 16:41 0 0 0 0 2 Нещата стават страшни – един от най-сините играчи от ретур се превръща в един от най-добрите по отношение на печелене на подаванията си. Статистиката показва, че след Уимбълдън Новак Джокович в 9/10 пъти печели сервис геймовете си и пробива веднъж на всеки три пъти. Сърбинът започна сезона с баланс 6-6, а после постигна едно от най-запомнящите се завръщания. Тенис експертът Брад Гилбърт припомни 1/2-финалния мач на Джокович срещу Надал на Уимбълдън и коментира изключителното представяне на Ноле. „Това бе един от най-силните му мачове по отношение на сервирането от дълго време. Този мач има огромна заслуга за това къде Джокович се намира сега. World No. 1 @DjokerNole feeling the from the fans.



@TennisTV #NittoATPFinals pic.twitter.com/NAmFw5Ezio — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 11, 2018 В тази среща сервисът му направи разликата. Той може и да не вкарва мощни начални удари, но (подобно на Рафа) е много прецизен при пласирането на топката. Джокович правеше асове и печелеше голям процент от точките в подаванията си“, каза Гилбърт. Преди Уимбълдън, Джокович печелеше 84.4% от сервис геймовете си през 2018 г., а след това – 90.9%. През целия сезон само петима са играчите, които печелят 90% от подаванията си: Джон Иснър, Иво Карлович, Роджър Федерер, Милош Раонич и Ник Кирьос. *Важно е да се отбележи, че статистиката на някои от останлите включва и сезона на клей, където е по-трудно да печелиш подаванията си, докато показателите на Джокович са само на хард и трева. Djokovic was presented with the year-end ATP No. 1 trophy ahead of his start at the #ATPFinals in London. He'll open against John Isner tomorrow––live on @TennisChannel: https://t.co/DWwqEJJEUd pic.twitter.com/h5CWaVYMNb — TENNIS.com (@Tennis) November 12, 2018 И все пак сервисът има основна роля за това в периода от Уимбълдън до загубата на финала на Мастърса в Париж балансът на Новак да е 31-1. Гилбърт вярва, че възходът ще продължи и дори ще се пренесе през 2019 г. „Той ще доминира. Товарният влак се е засилил и се движи с пълна пара. Постижението на Новак на Уимбълдън и балансът му от 31-2 нататък ми напомнят на това, което Андре Агаси направи през 1999 г., когато той спечели Ролан Гарос, игра финал на Уимбълдън и спечели US Open. 2019 г. може да е чудовищна за Новак. Той настига Федерер и Конърс, завършвайки за пети път като №1. Възможно е да надмине постижението на Сампрас от шест финиширания на върха и да завърши кариерата си с 45 титли от Мастърси. Сигурен съм обаче, че сега е фокусиран върху това да спечели Лондон.“ tenniskafe.com

