Хабиб отиде на благотворителна акция в Нигерия

Шампиона в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов отиде в Нигерия и ще прекара там известно време, за да помага на хората. Според неговия мениджър Хабиб ще похарчи 1 милион в помощ на хората, като ще отваря медицински центрове и ще копае кладенци за вода. Хабиб споделя, че иска да помага на другите и да се докосне до живота на по-бедните от него. Той винаги е казвал, че самия той е бил беден в детството си и сега иска да помага:

UFC lightweight champion @TeamKhabib is currently in Nigeria on a charity mission. Main objectives are to repair water wells and build new medical centers. Here’s a photo his team sent me of Khabib with some local kids earlier today. pic.twitter.com/xmJ9kF3jVU