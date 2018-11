Алегри: Надявам се да остана в Ювентус задълго

Наставникът на Ювентус Масимилиано Алегри беше награден с приза Златна скамейка за най-добър италиански треньор през тази година. Той печели наградата за четвърти път, като надви конкуренцията в лицето на Маурицио Сари и Симоне Индзаги.

“Както винаги казвам, колкото по-малко вреда нанасяме, толкова по-добре. Благодаря на щаба ми, който сваля толкова много напрежение от мен и ми позволява да остарявам по-бавно. Играчите също заслужават признание. Надявам се да остана в Ювентус задълго. Сега обмислям нещата повече. Годините опит в Серия “А” ми позволиха да израсна.

