НБА Антъни е все по-близо до изхода в Хюстън 12 ноември 2018 | 15:47 0 0 0 0 5

Sources: Rockets players and coaches believe that Carmelo Anthony has played his final game for the franchise. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 12, 2018

Антъни има изиграни едва 10 двубоя с екипа на Хюстън, в които записа по 29,4 минути и 13,4 точки средно на мач. Генералният мениджър на тима Дарил Мори отрече клубът вече да е освободил Мело от задълженията му, но призна, че разглежда всички възможни варианти.

Carmelo Anthony may be done in Houston. LeBron James and Melo obviously go way back. LeBron told @HowardBeck he'd love to play with Melo (along with CP3/Wade) "for 1 or 2 seasons" before retiring. If Carmelo is waived, it'll be interesting to see if Bron and Melo finally team up. pic.twitter.com/qSDk3eNiOC — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) November 12, 2018

Ако Антъни бъде освободен, най-вероятно той ще премине в един измежду отборите на Лос Анджелис Лейкърс или Бостън Селтикс. Десеткратният участник в "Мача на звездите" Кармело Антъни е изиграл последния си мач за Хюстън Рокетс, информираха медиите в САЩ. Според тях старши треньорът на "ракетите" Майк Д'Антони е видял достатъчно и не смята повече да разчита на 34-годишното крило, което премина в тексаския тим през лятото след неуспешен сезон в Оклахома Сити.Антъни има изиграни едва 10 двубоя с екипа на Хюстън, в които записа по 29,4 минути и 13,4 точки средно на мач. Генералният мениджър на тима Дарил Мори отрече клубът вече да е освободил Мело от задълженията му, но призна, че разглежда всички възможни варианти.Ако Антъни бъде освободен, най-вероятно той ще премине в един измежду отборите на Лос Анджелис Лейкърс или Бостън Селтикс.

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 847 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1