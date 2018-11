В Реал Мадрид са много доволни от Солари

Клубният директор на Реал Мадрид Емилио Бутрагеньо изрази задоволството си от работата на наставника Сантиаго Солари след успеха с 4:2 над Селта. Откакто той е начело на тима, мадридчани имат четири поредни победи във всички турнири, което е най-силният старт на старши треньор в клубната история.

“Много сме доволни от Солари, това е истината. Той дойде в този особен момент и успя да запише няколко много добри резултата. Беше много труден мач, който започнахме с препятствия под формата на контузии. Трябваше да преобразим отбора, но все пак показахме характер. Бейл свърши страхотна работа, както и всички други. Контузиите принудиха отбора да бъде компактен. Бензема беше изключителен за два от головете.

